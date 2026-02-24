Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 19:46
24.978 +1,09%
Dow Jones 19:46
49.277 +0,97%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

New York: andamento sostenuto per Apple

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Apple
Punta con decisione al rialzo la performance della casa di Cupertino, con una variazione percentuale del 2,39%.
Condividi
```