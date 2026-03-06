New York: in perdita DexCom

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici
, che tratta in perdita del 3,92% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di DexCom
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di DexCom
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 67,09 USD con area di resistenza individuata a quota 69,31. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 66,25.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)