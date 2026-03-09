Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:32
24.639 -0,02%
Dow Jones 19:32
47.154 -0,73%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Analisi Tecnica: indice DAX del 6/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 6 marzo

Ribasso composto e controllato per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in flessione dello 0,94% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico del DAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 23.242, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 24.289. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 22.893.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
