Analisi Tecnica: indice DAX del 6/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 marzo
Ribasso composto e controllato per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in flessione dello 0,94% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del DAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 23.242, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 24.289. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 22.893.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)