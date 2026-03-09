Gabler, debutto volatile a Francoforte per il fornitore di componenti per sottomarini

Gabler Group

(Teleborsa) -, società tedesca che sviluppa e produce tecnologie sottomarine mission-critical, ha. Si tratta del segmento growth dell'Open Market per le piccole e medie imprese (PMI). Le azioni di Gabler hanno aperto le negoziazioni a un prezzo di 47,20 euro, con un aumento del 7,3% rispetto al prezzo di offerta di 44,00 euro per azione. Con 6.050.000 azioni in circolazione, la capitalizzazione di mercato all'apertura è stata di oltre 290 milioni di euro. Il titolo si è poi indebolito nel corso della seduta, scendendo sotto il prezzo di IPO.Un totale di 3.018.750 azioni sono state collocate nel corso dell'offerta pubblica iniziale. L'offerta comprendeva 1.050.000 azioni di nuova emissione provenienti da un aumento di capitale, 1.575.000 azioni esistenti provenienti dalle partecipazioni di Possehl Mittelstandsbeteiligungen e 393.750 azioni in relazione a un'opzione di over-allotment (greenshoe). Ipotizzando il pieno esercizio di tale opzione, ilammonta a circaI proventi netti derivanti dall'aumento di capitale sono destinati in particolare a. Inoltre, la società prevede di investire nell'espansione delle proprie strutture di vendita, in una maggiore capacità produttiva e in ricerca e sviluppo. Fondata nel 1962, l'azienda ha generato un fatturato netto pro forma di 61,7 milioni di euro nell'esercizio 2025, con un EBIT (utile prima di interessi e imposte) di 16,5 milioni di euro."L'IPO segna un traguardo importante per il Gruppo Gabler - ha commentato il- Per decenni, le nostre tecnologie sono state utilizzate in applicazioni marittime impegnative e devono funzionare in modo affidabile in condizioni estreme sotto la superficie degli oceani. L'accesso ai mercati dei capitali ci consente di espandere ulteriormente le nostre capacità tecnologiche nel settore sottomarino, rafforzare le nostre strutture di vendita internazionali e investire in ricerca, sviluppo e capacità produttiva. Allo stesso tempo, puntiamo a espandere ulteriormente la nostra posizione nei settori in rapida crescita delle Comunicazioni e Dati Subacquei e dell'Energia Subacquea e a sbloccare nuove applicazioni nei sistemi sottomarini autonomi e nelle infrastrutture marittime".