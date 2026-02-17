Milano 17:28
45.779 +0,79%
Nasdaq 17:28
24.689 -0,18%
Dow Jones 17:28
49.597 +0,19%
Londra 17:28
10.546 +0,69%
Francoforte 17:28
25.014 +0,86%

SSE investirà fino a 1,28 miliardi di dollari per l’ammodernamento dei cavi sottomarini in Scozia

Energia, Finanza
SSE investirà fino a 1,28 miliardi di dollari per l’ammodernamento dei cavi sottomarini in Scozia
(Teleborsa) - Il gruppo energetico britannico SSE ha annunciato che la sua divisione di distribuzione elettrica ha selezionato cinque partner per un investimento fino a 950 milioni di sterline destinato all’ammodernamento della rete di cavi sottomarini che collega le comunità insulari della Scozia.

Secondo SSEN Distribution, gli accordi con Briggs Marine, DOF Subsea UK, N-Sea, Enshore Subsea e Jan De Nul avranno una durata iniziale di cinque anni, con la possibilità di un’estensione di ulteriori tre anni.

Condividi
```