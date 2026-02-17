SSE investirà fino a 1,28 miliardi di dollari per l’ammodernamento dei cavi sottomarini in Scozia

SSE

(Teleborsa) - Il gruppo energetico britannicoha annunciato che la sua divisione di distribuzione elettrica ha selezionato cinque partner per un investimento fino a 950 milioni di sterline destinato all’ammodernamento della rete di cavi sottomarini che collega le comunità insulari della Scozia.Secondo SSEN Distribution, gli accordi con Briggs Marine, DOF Subsea UK, N-Sea, Enshore Subsea e Jan De Nul avranno una durata iniziale di cinque anni, con la possibilità di un’estensione di ulteriori tre anni.