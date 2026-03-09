GOLD del 6/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 marzo
Effervescente il metallo giallo, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,71%.
Nel breve periodo, l'oro presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 5.301,3 e supporto a 5.062,6. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 5.539,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)