Si muove in ribasso Solaria a Madrid

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, che esibisce una perdita secca del 3,99% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Solaria
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Solaria
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Solaria
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 18,73 Euro. Primo supporto a 18,39. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 18,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)