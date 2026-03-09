Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:07
24.623 -0,08%
Dow Jones 20:07
47.147 -0,75%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Si muove in ribasso Solaria a Madrid

Migliori e peggiori
Si muove in ribasso Solaria a Madrid
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che esibisce una perdita secca del 3,99% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Solaria è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Solaria. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Solaria evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 18,73 Euro. Primo supporto a 18,39. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 18,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```