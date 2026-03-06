Milano 17:35
44.152 -1,02%
Nasdaq 18:07
24.823 -0,79%
Dow Jones 18:07
47.324 -1,31%
Londra 17:35
10.285 -1,24%
Francoforte 17:35
23.591 -0,94%

New York: andamento negativo per NXP Semiconductors

Si muove verso il basso la società che produce semiconduttori, con una flessione del 2,96%.
