Piazza Affari: El.En, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Brilla il, che passa di mano con un aumento del 4,56%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 13,01 Euro. Prima resistenza a 13,47. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 12,71.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)