Piazza Affari: scambi in positivo per El.En

(Teleborsa) - Avanza il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,88%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap
, ad evidenza del fatto che il movimento di El.En
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario tecnico di El.En
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 13,23 Euro con area di resistenza individuata a quota 13,73. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 12,92.
