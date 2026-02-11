Piazza Affari: calo per El.En

(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali
, che sta segnando un calo del 2,51%.
L'andamento di El.En
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di El.En
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 14,26 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,86. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,66.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)