Milano 13:12
46.419 -0,82%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:12
10.431 +0,75%
Francoforte 13:12
24.957 -0,12%

Piazza Affari: calo per El.En

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali, che sta segnando un calo del 2,51%.

L'andamento di El.En nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di El.En è in rafforzamento con area di resistenza vista a 14,26 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,86. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,66.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
