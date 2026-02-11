Piazza Affari: calo per El.En

Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali

El.En

FTSE Italia Mid Cap

El.En

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,51%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 14,26 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,86. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,66.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)