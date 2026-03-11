Milano 11:15
44.890 -0,69%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:15
10.327 -0,82%
Francoforte 11:15
23.641 -1,37%

Borsa: Punta al rialzo Tokyo, in aumento dell'1,25% alle 07:20

Il Nikkei 225 tratta a 54.926,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Punta al rialzo Tokyo, in aumento dell'1,25% alle 07:20
Tokyo lievita dell'1,25% alle 07:20 e scambia in utile a 54.926,5 punti.
Condividi
```