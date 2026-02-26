Milano 25-feb
47.170 +1,11%
Nasdaq 25-feb
25.329 +1,41%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 25-feb
10.806 +1,18%
Francoforte 25-feb
25.176 +0,76%

Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,47% alle 03:50

Il Nikkei 225 continua le contrattazioni a 58.856,98 punti

Tokyo, in progresso dello 0,47% alle 03:50, tratta a 58.856,98 punti.
