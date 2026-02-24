Milano 23-feb
46.699 0,00%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 23-feb
10.685 0,00%
Francoforte 23-feb
24.992 0,00%

Borsa: Punta al rialzo Tokyo, in aumento dello 0,94% alle 07:20

Il Nikkei 225 tratta a 57.358,04 punti

Tokyo lievita dello 0,94% alle 07:20 e scambia in utile a 57.358,04 punti.
