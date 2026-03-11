BPER Banca: Luca Gotti è il nuovo Chief Retail & Commercial Banking Officer

(Teleborsa) - BPER Banca
ha annunciato un avvicendamento ai vertici della propria struttura commerciale. A partire dal 1° aprile 2026, Luca Gotti
assumerà l'incarico di Chief Retail & Commercial Banking Officer
, subentrando a Stefano Vittorio Kuhn
, che lascia l'istituto per nuove sfide professionali. Gotti, che attualmente ricopre il ruolo di responsabile della Direzione Regionale Lombardia Ovest, manterrà tale incarico ad interim.
"Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Stefano - dichiara l’Amministratore Delegato Gianni Franco Papa
- per l’impegno e l’importante contributo umano e professionale prestato in questi anni. A lui vanno i nostri migliori auguri per il proseguimento del suo percorso. Al contempo auguriamo a Luca buon lavoro, certi che la Rete troverà in lui una guida capace e di esperienza per continuare a servire la nostra clientela in modo distintivo e accompagnare la crescita della Banca".
"Esprimo il mio profondo ringraziamento a BPER per gli anni trascorsi insieme, durante i quali ho avuto il piacere di guidare una squadra di grande valore, in un contesto stimolante, collaborativo e orientato all’eccellenza - aggiunge Stefano Vittorio Kuhn
–. Rivolgo un sentito grazie al Consiglio di Amministrazione, al Management e a tutti i colleghi con cui ho condiviso un percorso intenso e significativo e auguro alla Banca di proseguire con successo il proprio cammino e di raggiungere traguardi sempre più importanti".