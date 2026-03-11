BPER Banca: Luca Gotti è il nuovo Chief Retail & Commercial Banking Officer

BPER Banca

(Teleborsa) -ha annunciato un avvicendamento ai vertici della propria struttura commerciale. A partire dal 1° aprile 2026,assumerà l'incarico di, subentrando a, che lascia l'istituto per nuove sfide professionali. Gotti, che attualmente ricopre il ruolo di responsabile della Direzione Regionale Lombardia Ovest, manterrà tale incarico ad interim."Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Stefano - dichiara l’Amministratore Delegato- per l’impegno e l’importante contributo umano e professionale prestato in questi anni. A lui vanno i nostri migliori auguri per il proseguimento del suo percorso. Al contempo auguriamo a Luca buon lavoro, certi che la Rete troverà in lui una guida capace e di esperienza per continuare a servire la nostra clientela in modo distintivo e accompagnare la crescita della Banca"."Esprimo il mio profondo ringraziamento a BPER per gli anni trascorsi insieme, durante i quali ho avuto il piacere di guidare una squadra di grande valore, in un contesto stimolante, collaborativo e orientato all’eccellenza - aggiunge–. Rivolgo un sentito grazie al Consiglio di Amministrazione, al Management e a tutti i colleghi con cui ho condiviso un percorso intenso e significativo e auguro alla Banca di proseguire con successo il proprio cammino e di raggiungere traguardi sempre più importanti".