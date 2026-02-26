LU-VE, Michele Ampezzan nuovo Chief Commercial Officer

LU-VE

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha annunciato la nomina dia Chief Commercial Officer (CCO) per entrambe le linee di prodotto "Cooling" (ventilati) e "Components" (statici). La nominasi inserisce nella strategia di consolidamento e crescita internazionale, per potenziare ulteriormente la presenza commerciale dell’azienda.Entrato nel Gruppo nel 2009, Ampezzan ha maturato undi oltre quindici anni all’interno di LUVE, ricoprendo il ruolo di Direttore Commerciale e Marketing della "Business Unit Components" e contribuendo allo sviluppo del portafoglio prodotti e al rafforzamento dellapresenza sui principali mercati globali. Parallelamente, ha guidato una delle società controllate, in qualità di managing director, consolidando competenze manageriali, operative e strategiche.Le precedenti esperienze in altre realtà industriali, sia nel settoresia in ambiti manifatturieri differenti, gli hanno consentito di sviluppare una visione trasversale delle dinamiche competitive, dell’innovazione di prodotto e della gestione delle relazioni con clienti e stakeholder internazionali.Nel nuovo ruolo di Chief Commercial Officer, Michele Ampezzan punterà a rafforzare la vicinanza al cliente e a favorire l’tra le diverse aree geografiche, garantendo continuità, qualità e reattività nel supporto commerciale. Allo stesso tempo, accompagnerà ildi LUVE in EMEA, APAC e Americhe valorizzando l’offerta tecnologica, in linea con una domanda sempre più focalizzata su soluzioni ad alta efficienza energetica e con fluidi refrigeranti naturali.