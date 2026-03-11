Milano 11:18
44.899 -0,67%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:18
10.336 -0,74%
Francoforte 11:18
23.657 -1,30%

Francoforte: Rheinmetall AG in forte calo

Ribasso scomposto per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che esibisce una perdita secca del 5,17% sui valori precedenti.
