Milano 12:06
46.319 +1,21%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:06
10.665 +1,04%
Francoforte 12:06
25.256 +1,03%

Francoforte: scambi negativi per Flatexdegiro

(Teleborsa) - Ribasso per Flatexdegiro, che presenta una flessione dell'1,87%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Flatexdegiro, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 32,19 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 33,11. Il peggioramento di Flatexdegiro è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 31,79.

