Francoforte: performance negativa per Flatexdegiro

(Teleborsa) - Ribasso per Flatexdegiro, che presenta una flessione del 2,00%.

Lo scenario su base settimanale di Flatexdegiro rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Flatexdegiro segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 30,08 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 30,78. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 29,78.

