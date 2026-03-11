New York: accelera Valero Energy

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di etanolo
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,06%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Valero Energy
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Valero Energy
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 231,7 USD. Primo supporto visto a 221,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 214,9.
