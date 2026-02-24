Milano 17:08
46.605 -0,20%
Nasdaq 17:08
24.958 +1,01%
Dow Jones 17:08
49.197 +0,81%
Londra 17:08
10.690 +0,05%
Francoforte 17:08
25.002 +0,04%

New York: accelera Henry Schein

Migliori e peggiori, In breve
New York: accelera Henry Schein
Prepotente rialzo per la società di forniture medicali per dentisti e medici, che mostra una salita bruciante dell'8,04% sui valori precedenti.
Condividi
```