New York: in calo Equity Residential

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fondo di investimento immobiliare
, che mostra un decremento del 3,19%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Equity Residential
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Equity Residential
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 58,87 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 60,67. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 58,23.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)