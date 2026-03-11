Milano 17:35
New York: in calo Equity Residential

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fondo di investimento immobiliare, che mostra un decremento del 3,19%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Equity Residential, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Equity Residential mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 58,87 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 60,67. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 58,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
