Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 21:00
24.965 +0,03%
Dow Jones 21:01
47.417 -0,61%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

New York: scambi negativi per VF Corporation

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per VF Corporation
Sottotono l'azienda di abbigliamento statunitense, che passa di mano con un calo del 3,57%.
Condividi
```