Si muove in ribasso International Flavors & Fragrances a New York

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di aromi e profumi per i settori alimentare, bevande e prodotti per la casa, che tratta in perdita del 4,86% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di International Flavors & Fragrances rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario di International Flavors & Fragrances si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 67,45 USD. Prima resistenza a 72,26. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 65,59.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
