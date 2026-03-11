Si muove in ribasso International Flavors & Fragrances a New York

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di aromi e profumi per i settori alimentare, bevande e prodotti per la casa
, che tratta in perdita del 4,86% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di International Flavors & Fragrances
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario di International Flavors & Fragrances
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 67,45 USD. Prima resistenza a 72,26. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 65,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)