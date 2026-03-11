Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 18:12
24.971 +0,06%
Dow Jones 18:12
47.375 -0,69%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

New York: Workday scende verso 133,8 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Workday scende verso 133,8 USD
Scende sul mercato il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che soffre con un calo del 3,93%.
Condividi
```