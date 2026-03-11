Milano 17:35
Male Workday sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che esibisce una perdita secca del 3,90% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Workday rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Workday mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 133,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 142,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 130,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
