Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo
Giornata poco mossa per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude la giornata dell'11 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,47% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense evidenzia un declino dei corsi verso area 1,1518 con prima area di resistenza vista a 1,1606. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,1486.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)