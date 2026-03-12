Milano 9:54
44.724 -0,11%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 9:54
10.314 -0,38%
23.599 -0,17%

Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo

Giornata poco mossa per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude la giornata dell'11 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,47% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense evidenzia un declino dei corsi verso area 1,1518 con prima area di resistenza vista a 1,1606. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,1486.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
