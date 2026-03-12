Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'11/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo
Chiusura negativa per l'Eurostoxx 50, con un ribasso dello 0,73%.
Lo scenario di medio periodo dell'Eurostoxx 50 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 5.860. Supporto a 5.708. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6.011.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)