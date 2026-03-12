Milano 11-mar
44.773 0,00%
Nasdaq 11-mar
24.965 +0,03%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 11-mar
10.354 0,00%
Francoforte 11-mar
23.640 0,00%

Borsa: Debole Shanghai, in lieve ribasso dello 0,39% alle 04:48

L'Indice della Borsa di Shanghai scambia a 4.106,96 punti

Shanghai mostra una flessione dello 0,39% alle 04:48 e continua gli scambi a 4.106,96 punti.
