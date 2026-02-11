Milano 10-feb
46.803 -0,04%
Nasdaq 10-feb
25.128 -0,56%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 10-feb
10.354 -0,31%
Francoforte 10-feb
24.988 0,00%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Shanghai, in progresso dello 0,22% alle 04:48

L'Indice della Borsa di Shanghai passa di mano a 4.137,55 punti

Shanghai segna un modesto +0,22% alle 04:48 e allunga timidamente il passo a 4.137,55 punti.
