Milano 15:07
44.179 -1,33%
Nasdaq 15:07
24.681 -1,14%
Dow Jones 15:07
46.885 -1,12%
Londra 15:07
10.301 -0,51%
Francoforte 15:07
23.526 -0,48%

Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Construction & Materials
Perde terreno il comparto costruzioni europeo, che retrocede a 810,99 punti, ritracciando dell'1,46%.
Condividi
```