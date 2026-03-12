Francoforte: in rally Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di armamenti e componenti per automobili
, che scambia in rialzo del 4,31%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rheinmetall AG
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Rheinmetall AG
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.551,8 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1.603,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.517,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)