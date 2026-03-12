Milano 9:59
44.738 -0,08%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 9:59
10.315 -0,37%
23.594 -0,20%

Francoforte: in rally Rheinmetall AG

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che scambia in rialzo del 4,31%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rheinmetall AG, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Rheinmetall AG, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.551,8 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1.603,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.517,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
