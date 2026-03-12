Francoforte: scambi al rialzo per RTL

(Teleborsa) - Rialzo marcato per RTL
, che tratta in utile del 2,29% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a RTL
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di RTL
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 34,55 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 36,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 33,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)