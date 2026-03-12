Milano 10:00
44.762 -0,02%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:00
10.318 -0,35%
23.606 -0,14%

Francoforte: scambi al rialzo per RTL

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per RTL
(Teleborsa) - Rialzo marcato per RTL, che tratta in utile del 2,29% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a RTL rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di RTL mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 34,55 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 36,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 33,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```