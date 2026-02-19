Milano 14:09
45.702 -1,42%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 14:09
10.623 -0,60%
Francoforte 14:09
25.045 -0,92%

Francoforte: scambi in positivo per Teamviewer

Migliori e peggiori, In breve
Punta con decisione al rialzo la performance di Teamviewer, con una variazione percentuale del 2,73%.
