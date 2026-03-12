Francoforte: scambi in positivo per Hannover Rueck

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la principale compagnia di riassicurazioni al mondo
, in guadagno del 3,07% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Hannover Rueck
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,43%, rispetto a -2,63% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del colosso delle assicurazioni
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Hannover Rueck
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 258,7 Euro. Primo supporto a 249,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 244,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)