Milano 10:00
44.762 -0,02%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:00
10.318 -0,35%
23.606 -0,14%

Francoforte: scambi in positivo per Hannover Rueck

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Hannover Rueck
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la principale compagnia di riassicurazioni al mondo, in guadagno del 3,07% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Hannover Rueck mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,43%, rispetto a -2,63% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del colosso delle assicurazioni. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Hannover Rueck evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 258,7 Euro. Primo supporto a 249,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 244,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```