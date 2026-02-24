Milano 14:12
46.531 -0,36%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:12
10.680 -0,05%
Francoforte 14:11
24.959 -0,13%

Francoforte: positiva la giornata per Hannover Rueck

(Teleborsa) - Bene la principale compagnia di riassicurazioni al mondo, con un rialzo dell'1,85%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hannover Rueck rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve del colosso delle assicurazioni è in rafforzamento con area di resistenza vista a 256 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 249,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 262,2.

La tendenza di breve del colosso delle assicurazioni è in rafforzamento con area di resistenza vista a 256 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 249,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 262,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
