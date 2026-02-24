Francoforte: positiva la giornata per Hannover Rueck

(Teleborsa) - Bene la principale compagnia di riassicurazioni al mondo
, con un rialzo dell'1,85%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hannover Rueck
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve del colosso delle assicurazioni
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 256 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 249,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 262,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)