Milano 11:24
44.431 -0,06%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 11:24
10.293 -0,12%
Francoforte 11:24
23.515 -0,31%

Francoforte: scambi negativi per Siemens Energy

Sottotono il leader delle energie rinnovabili, che passa di mano con un calo del 3,41%.
