Londra: andamento rialzista per Sainsbury's
(Teleborsa) - Avanza la catena inglese di supermercati, che guadagna bene, con una variazione del 2,15%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Sainsbury's subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Sainsbury's, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,355 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,447. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,293.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
