Londra: andamento rialzista per Sainsbury's

(Teleborsa) - Avanza la catena inglese di supermercati , che guadagna bene, con una variazione del 2,15%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Sainsbury's subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Sainsbury's , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,355 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,447. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,293.



