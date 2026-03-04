Milano 14:46
45.291 +1,85%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:46
10.578 +0,89%
Francoforte 14:46
24.220 +1,80%

Londra: andamento rialzista per Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori, In breve
Avanza la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che guadagna bene, con una variazione del 3,42%.
