Londra: movimento negativo per Sainsbury's

(Teleborsa) - Ribasso per la catena inglese di supermercati
, che presenta una flessione del 2,01%.
La tendenza ad una settimana di Sainsbury's
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Sainsbury's
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,553 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,489. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,617.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)