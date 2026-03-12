New York: al centro degli acquisti LyondellBasell Industries

(Teleborsa) - Grande giornata per la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione , che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,81%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di LyondellBasell Industries rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di LyondellBasell Industries mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 75,16 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 70,23. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 80,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

