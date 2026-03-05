New York: ingrana la marcia LyondellBasell Industries

società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione

(Teleborsa) - Brilla la, che passa di mano con un aumento del 6,57%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,28%, rispetto a -1,35% dell').Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 67,08 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 64,45. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 69,71.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)