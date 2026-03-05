Milano 16:24
44.887 -0,99%
Nasdaq 16:24
24.995 -0,39%
Dow Jones 16:24
48.140 -1,23%
Londra 16:24
10.475 -0,88%
Francoforte 16:24
23.962 -1,00%

New York: ingrana la marcia LyondellBasell Industries

(Teleborsa) - Brilla la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione, che passa di mano con un aumento del 6,57%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che LyondellBasell Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,28%, rispetto a -1,35% dell'indice del basket statunitense).


Allo stato attuale lo scenario di breve di LyondellBasell Industries rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 67,08 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 64,45. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 69,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
