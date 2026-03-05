New York: ingrana la marcia LyondellBasell Industries

(Teleborsa) - Brilla la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione
, che passa di mano con un aumento del 6,57%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che LyondellBasell Industries
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,28%, rispetto a -1,35% dell'indice del basket statunitense
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di LyondellBasell Industries
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 67,08 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 64,45. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 69,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)