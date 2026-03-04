Milano 17:35
45.337 +1,95%
Nasdaq 20:07
25.170 +1,82%
Dow Jones 20:07
48.804 +0,62%
Londra 17:35
10.568 +0,80%
Francoforte 17:35
24.205 +1,74%

New York: accelera LyondellBasell Industries

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione, che passa di mano con un aumento del 6,29%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a LyondellBasell Industries rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 62,87 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 59,87. L'equilibrata forza rialzista di LyondellBasell Industries è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 65,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
