New York: amplia il rialzo Salesforce

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che scambia in rialzo del 4,65%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salesforce rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Analizzando lo scenario di Salesforce si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 195,9 USD. Prima resistenza a 207,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 188,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```