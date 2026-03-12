New York: balza in avanti Chevron

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso petrolifero statunitense , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,36%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del gigante oil di San Ramon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Chevron è in rafforzamento con area di resistenza vista a 200,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 193,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 207,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```