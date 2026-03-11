Milano 17:35
New York: scambi in positivo per Chevron

(Teleborsa) - Bene il colosso petrolifero statunitense, con un rialzo dell'1,90%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del gigante oil di San Ramon più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di Chevron confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 191,1 USD con primo supporto visto a 187,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 185,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
