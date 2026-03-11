New York: scambi in positivo per Chevron

(Teleborsa) - Bene il colosso petrolifero statunitense
, con un rialzo dell'1,90%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del gigante oil di San Ramon
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Chevron
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 191,1 USD con primo supporto visto a 187,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 185,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)