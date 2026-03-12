New York: rosso per Goldman Sachs
(Teleborsa) - Rosso per la banca d'affari americana, che sta segnando un calo del 3,61%.
L'andamento di Goldman Sachs nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 786 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 804,6. Il peggioramento di Goldman Sachs è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 778.
