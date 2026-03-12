New York: rosso per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Rosso per la banca d'affari americana , che sta segnando un calo del 3,61%.



L'andamento di Goldman Sachs nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 786 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 804,6. Il peggioramento di Goldman Sachs è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 778.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



