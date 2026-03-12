Milano 17:35
44.456 -0,71%
Nasdaq 19:33
24.622 -1,37%
Dow Jones 19:33
46.800 -1,30%
Londra 17:35
10.305 -0,47%
Francoforte 17:35
23.590 -0,21%

Oro: 5.103,53 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 5.103,53 dollari alle 19:30
L'Oro vale 5.103,53 dollari l'oncia (-1,42%) alle 19:30.
Condividi
```