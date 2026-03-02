Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

Oro: 5.298,93 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 5.298,93 dollari alle 19:30
L'Oro vale 5.298,93 dollari l'oncia (+0,4%) alle 19:30.
Condividi
```