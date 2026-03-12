Milano 10:07
44.682 -0,20%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:07
10.312 -0,40%
Francoforte 10:06
23.578 -0,26%

PLATINUM dell'11/03/2026

Finanza
PLATINUM dell'11/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo

Seduta in ribasso per il metallo bianco-argenteo, che porta a casa un decremento dell'1,48%.

Nel breve periodo, il platino presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 2.203,5 e supporto a 2.128. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 2.279.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
