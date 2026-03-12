PLATINUM dell'11/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo
Seduta in ribasso per il metallo bianco-argenteo, che porta a casa un decremento dell'1,48%.
Nel breve periodo, il platino presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 2.203,5 e supporto a 2.128. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 2.279.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)